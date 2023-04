Tierra Gaucha, el programa que se emite por Elonce, fue distinguido en Diputados

"Tierra Gaucha", el programa televisivo que se emite por, fue declarado de interés legislativo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Su conductor, Gustavo “Colo” Kapp se mostró emocionado por la distinción. “Ser reconocido después de 15 años de haber puesto el lomo en los campos de jineteada y haber llevado nuestras tradiciones, para que no se pierdan, y por seguir sosteniendo nuestras costumbres camperas, de la mano del querido Canal 11, en los 30 años de estar ligado a su trayectoria, es un agradecimiento enorme”, valoró.Y agregó: “Es la gente la que sostiene económicamente este programa, porque te ven y te piden que no los dejes; y la pandemia ayudó a que se sostenga en el tiempo porque los canales, al seguir abriéndome las puertas, pudimos seguir y a eso la gente lo reconoció”. De hecho, agradeció apor el espacio, desde hace 15 años, en la grilla de su programación.“Este programa no va solo a los festivales, sino que va a tierra adentro, desde donde rescatamos imágenes de la cultura de la yerra, de la paleteada, de la monta de vacunos, y eso es lo que llevamos a los pueblos”, contó Kapp.