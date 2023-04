Alumnos destacan como "interesante" las jornadas por la democracia en Sala Mayo

El voto en los jóvenes

estuvo en el lugar y dialogó con algunos de los presentes.Un alumno de 17 años que va a la escuela Sarmiento de Paraná remarcó la experiencia:Sobre el valor de que Argentina continúe ininterrumpidamente en democracia, acotó: “Hemos conocido la historia de la democracia en Argentina, pero mucho no lo hemos tratado. Me tiene pensante a veces”.Luciano, otro integrante de la misma institución, afirmó:. Además, añadió que “la identidad está bastante estructurada. Cada adolescente la fórmula como quiere. La música, todo lo de ahora, lo va generando uno”. Al mismo tiempo, comentó que en su vivienda se habla de democracia: “Siempre nos dijeron desde chico lo que era y lo que pasó el 24 de marzo”., agregó otra estudiante. Sobre lo que genera en ella el movimiento de la mujer, remarcó: “Me interpela mucho, me gusta, me siento muy identificada, lo apoyo y lo milito en lo que puedo y me siento cómoda”.Consultados sobre esta particularidad, los jóvenes afirmaron que van a participar por primera vez de las elecciones presidenciales y provinciales que se desarrollarán desde mediados de año. Al respecto, opinaron que sienten “presión” por parte de las familias sobre la influencia a quien votar.