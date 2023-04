“El precio de hoy, mañana no existe”, aseguró comerciante ante suba del dólar

. Fue la suba nominal más alta, con un siete por ciento advirtieron los especialistas.Este tipo de situaciones no solamente complica el día a día de una familia, sino que también a aquellas personas que poseen un comercio y necesitan realizar compras a diario para reponer la mercadería.estuvo de recorrida en algunos comercios de Paraná en Churruarín 400, donde en primer lugar se habló con el dueño de una casa de repuestos de autos que resaltó su presencia hace 40 años que está en el rubro. Sobre lo que viene sucediendo en la última semana, resaltó:En base a su comercio, dijo queSobre la procedencia de los materiales de los vehículos, el dueño del taller precisó: “”.”.Por otro lado, manifestó que es “una pérdida” esperar el arreglo de un vehículo en caso de un desperfecto mecánico porque “los precios no bajan”. También habló de las complicaciones que aparecen al momento de hacer un presupuesto: “Lo hacemos porque necesito vender. Si no vendo, no pago proveedores, impuestos, te atrasas en todo. Creo que los comerciantes venimos atrasados en todo. Pago a proveedores y pago impositivo”., señaló “Luchi” preocupado sobre lo que vende el comerciante ante la trepada del dólar. Además, reveló que recibe pagos en tarjeta, pero se debe aplicar recargos al no tener ningún tipo de convenio.Por otro lado, explicó que la preferencia de los clientes por productos nacionales por sobre los chinos por “la calidad”. En ese sentido, agregó: “La calidad nuestra es superior”.Sobre las proyecciones a largo plazo, hizo hincapié en sus familias y describió que Argentina “es un país hermoso” y opinó que “deberíamos cambiar la parte política”.Ante la suba de los precios,Y, a veces, hoy no da. Porque a veces un repuesto de China de menor calidad con algo nacional. Siempre recomiendo algo bueno porque te da seguridad. Es costoso, a veces sale el doble que algo común, pero en eso recomiendo siempre lo mejor”.Por otro lado, remarcó que hay faltantes. “Tengo proveedores de Buenos Aires que son amigos y tiene mucha faltante y es todo importado”. Sobre la procedencia de los productos dijo que “normalmente es todo chino”. Sobre la causante, admitió que “los proveedores no tienen los dólares para comprar el producto”.En una ferretería, en cambio, remarcaron la misma situación que el local de repuestos:. Sobre la preferencia de las compras, afirmó que lo hacen “casi siempre con tarjeta” y “se maneja poco efectivo hoy en día”.Una persona que hace auxilio de baterías agradeció que “hay trabajo”, aunque mostró su preocupación porque “preguntan” para consultar los precios. Sobre la escalada del dólar, explicó que “hay mercadería, pero no hay lista”. En ese sentido, aclaró que los precios de las baterías rondan a partir de los 30 o 33 mil pesos y podría estar mucho más caro.