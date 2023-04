Siguen los robos de medidores en Paraná: policía quiere allanar chatarrerías

Paraná En pocos días se robaron unos 10 medidores de agua en un barrio de Paraná

Medidores de PVC



El comisario Lorenzo Romero, Jefe de la Comisaria Primera de Paraná, se refirió a los robos de medidores de agua que ocurren con frecuencia en la capital entrerriana. Uno de los inconvenientes con los que se encuentra la fuerza es que la fiscalía no permite allanamientos en chatarrerías, que son los lugares donde suelen venderse el cobre que se obtiene de los elementos robados.“Se lo había encontrado en ese momento con el elemento en su poder, totalmente empapado, habíamos mencionado eso a la Fiscalía, y desde esa aprehensión, ya no tuvimos ningún otro inconveniente suscitado en la zona respecto a esa modalidad. Es una persona que en reiteradas oportunidades cometía este delito y lo teníamos identificado por los registros fílmicos, y justamente eso pudo reforzarse con la detención inflagrante. Es una persona en estado de vulnerabilidad, en situación de calle. Y bueno, desde que tuvimos esa aprehensión, ya no se la vio más en la zona céntrica, entendemos que se ha podido situar en otro punto de la ciudad”.Romero mencionó a LT 14 que las denuncias por los robos de medidores son radicadas por los vecinos damnificados y a pedido de Obras Sanitarias. Las sustracciones ocurren generalmente durante la noche, pero también se han registrado en horas de la tarde.En este sentido, desde la policía solicitan a la fiscalía poder allanar las chatarrerías, donde se estima compran esos medidores de agua. Pero no obtienen las autorizaciones correspondientes.Por su parte Lucas Feltes, subsecretario de servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, contó que se robaron alrededor de 36 medidores de agua en menos de dos semanas, en diferentes puntos de la ciudad. El kit completo del medidor y la llave de paso, tiene un costo entre los 35.000 pesos y 40.000 pesos.Estos hechos, son un verdadero dolor de cabeza para los vecinos ya que se quedan sin el suministro hasta que la cuadrilla de Obras Sanitarias repone el medidor y repare el daño.También informó que se pretende reemplazar los medidores de agua, con elementos de otro material que funcionan bien y así evitar que se produzcan robos. Ya que los malvivientes los roban, desarman y venden la parte de bronce.