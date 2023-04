Fin de semana largo: Cronograma de recolección de residuos

La Municipalidad de la ciudad informó el cronograma de recolección de residuos para el fin de semana largo que se avecina, a fin de mantener la ciudad limpia y en condiciones para el disfrute de los ciudadanos y turistas.



De acuerdo al comunicado emitido, el día lunes 1 de mayo, en conmemoración al Día Internacional del Trabajador, no se realizará el servicio de recolección de residuos. Por lo tanto, se solicita a la población su colaboración y compromiso para respetar los días y horarios de recolección.



El cronograma para el fin de semana largo, que tendrá lugar entre el sábado 29 de abril y el martes 2 de mayo, es el siguiente:



Sábado 29 de abril: se realizará la recolección de residuos de manera normal, según el diagrama establecido para cada barrio.



Domingo 30 de abril: no habrá recolección de residuos en toda la ciudad.



Lunes 1 de mayo: debido al feriado por el Día Internacional del Trabajador, no se llevará a cabo el servicio de recolección de residuos en ningún barrio de la ciudad.



Martes 2 de mayo: se retomará el diagrama habitual de recolección de residuos en cada barrio de la ciudad, según el día y horario establecido.



Desde la Municipalidad, se solicita la colaboración de los ciudadanos para mantener la ciudad limpia y ordenada, respetando los días y horarios de recolección de residuos. Además, se recuerda la importancia de no arrojar basura en la vía pública y de utilizar los contenedores correspondientes para depositar los residuos, a fin de evitar la acumulación de residuos y la generación de malos olores.