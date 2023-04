Video: Mauricio Dayub se presentará en Paraná con "El Equilibrista”

El reconocido actor Mauricio Dayub regresará a Paraná el próximo 9 de julio para presentar su exitoso unipersonal "El Equilibrista", dirigido por César Brie. En una entrevista con Elonce, Dayub expresó su emoción por volver a presentarse en la ciudad y compartir su espectáculo con el público local.



“Me encanta saber que voy a volver a presentarme allá, que me voy a reencontrar con tanta gente que conozco, que voy a compartir este espectáculo que hago por todo el país y que funciona, pero con el plus de hacerlo en Paraná”.



La obra que ya ha recorrido numerosos escenarios tanto en Argentina como en otros países. "Estoy de gira todos los fines de semana, y durante la semana hacemos funciones en Buenos Aires. Cumplir mil funciones con un recorrido tan largo es increíble", expresó el actor.



El equilibrista es un espectáculo que aborda temas como la niñez, la finitud de la vida, los lazos familiares y lo que nos lega la sangre. Dayub destacó que es un show “muy amplio, muy divertido y al mismo tiempo conmocionante”. Además, agregó: “Es un espectáculo que no te deja salir igual de como entraste. Los espectadores que me esperan a la salida me hablan de una montaña rusa de emociones, otros me dicen que la risa los va llevando al precipicio de la emoción, pero van y vienen, hasta que un momento lo sueltan y terminan con las lágrimas en los ojos”.



El corazón del espectáculo es la historia de la mamá y la abuela de Dayub, aunque también cuenta con partes ficticias que hablan de su familia y su propia historia. “La relación que se produce con la gente al finalizar una obra es una relación como de conocidos, una relación afectuosa, de que el espectador se acerca porque sabe quién soy. Y es una sensación que cualquiera en Paraná la tiene habitualmente', concluyó el actor."