Se realiza una capacitación para construir canoas en Puerto Viejo

Este martes 25 de abril comenzaron los talleres de construcción de canoas tradicionales de pescadores artesanales para adolescentes, jóvenes y adultos mayores, en el barrio Puerto Viejo de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con Gustavo Casal, coordinador de los encuentros.“Este martes empezamos a reunirnos con los chicos que vinieron a presentar un proyecto de canoa, donde trabajaremos todos los martes a partir de hoy. A mí me llevo 20 años aprender a hacerlas y lo resumiremos en cuatro sesiones de tres horas”, manifestó.Con respecto al material, contó: “Trabajaremos con madera eucalipto de 4x15, hierro, bulones, herramientas eléctricas, también de manera manual para que la artesanía no se pierda”.Además, agregó que al trabajo para que no entre agua a la canoa “lo vamos a hacer en el cuarto encuentro. Según los muchachos, la pintaremos y del taller saldrá directo al río”.Acerca de la participación, comentó: “Esta inscripción era para chicos de 14 a 20 años, pero teníamos mucha gente grande que quería venir y por ese motivo lo ampliamos hasta los 50 años”.A su vez, sostuvo sobre la demanda que existe: “Se piden canoas de madera porque el material es diferente al plástico, donde en los días de viento se defiende mejor y es más segura”.Por último, se refirió al curso: “Me siento contento de que los muchachos me tengan en cuenta. Será mi primer proyecto”.