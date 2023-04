Video: Los consejos del Dr. Motura para reforzar el sistema inmunológico

El médico cirujano y naturista, Giraldo Néstor Motura, junto a La Dra. Ondina Motura, dialogaron con Elonce y brindaron consejos para reforzar el Sistema inmunológico ante la llegada del frío.



“Hay remedios muy potentes, como antibióticos, corticoides, que hacen muy buen efecto, pero tienen sus contras. A veces en el jardín de nuestras casas tenemos remedios que tradicionalmente se usaron y podrían volverse a usar. No quita eso de que, si es necesario, se usen los otros”, comentó Giraldo.



En ese sentido, Ondina recomendó “hacer inhalaciones, porque se absorbe por piel, va a circulación el medicamento. Algo se evapora y uno lo inhala. Esto sirve mucho. También las tisanas, jarabes, comprimidos y ponerlos en la almohada, algo que a veces se hace con las plantas sedantes, porque generalmente uno lo inhala a la noche”.



Sobre el tratamiento, Giraldo Motura, explicó: “están los lisados, donde se desarma pulmón y bronquio de nonato y los aminoácidos más pequeños, al ingerirlos, se van al órgano equivalente y permite regenerar el árbol respiratorio. También tenemos la fórmula antigripal con equinacea, propóleo (que es un potente antibiótico natural) y sales. Tenemos también el jarabe de ambay y las nebulizaciones con ajo (picar un diente, aplastarlo, ponerle suero fisiológico y ponerlo líquido)”.



Ondina explicó que “tenemos cuatro tinturas unidas en una sola fórmula. Nos pedían algo para la gripe y salíamos con cuatro botellitas. Ahora hicimos una que tiene todo: la de propóleos, antiinflamatoria, la parte respiratoria y una mezcla que es para levantar las defensas. Esto es bueno tomarlo de forma preventiva o cuando uno se siente que está por engriparse. El propóleo actúa en el inicio de la gripe”.



Giraldo Motura también explicó que “está la vacuna homeopática oral. Se puede consumir vía oral (10 glóbulos en ayunas, dejar disolver en la boca y media hora no consumir nada). Se puede tomar una vez por semana por tres semanas, descansar tres y repetir durante el invierno. Levanta las defensas y ante la gripe nuestro cuerpo se encuentra en óptimas condiciones”.



Por otra parte, informó que es necesario consumir vitamina C: “se encuentra en el pimentón, la naranja, la sandía, los limones, el kiwi, el tomate cherry. Para los hombres es conveniente consumir cherry, porque tiene mucho licopeno, es bueno para la próstata”.



Sobre el propóleo, explicaron que “es anestésico, antiinflamatorio, antialérgico, antiviral y antibiótico, es muy bueno”. Elonce.com