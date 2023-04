SUBE: exponen las distorsiones de precios para la venta y recarga de la tarjeta

Si bien el Gobierno nacional fijó, algunos comerciantes afirman que no se consiguen los plásticos y que el precio es superior al sugerido.“Por el momentoy nos comentaron que podrían llegar la semana próxima”, comentó aun quiosquero de calle 25 de Mayo, en pleno microcentro paranaense.. “En febrero, cuando nos quedamos sin tarjetas, la estábamos vendiendo a 350 pesos. En ese momento, nuestro distribuidor nos había dicho que nos conseguía tarjetas a un valor de 788 pesos cada una, pero como se informaba que debían venderse a no más de 500 pesos, le dije que no”, repasó el trabajador y fundamentó: “Es que, para venderla, tenía que hacerlo a no menos de 900 pesos y me iban a decir que soy un estafador”.De hecho, anticipó que si no le conforma el precio al que lleguen los plásticos la semana próxima, no los comprará para su reventa.apuntó.“Estoy trabajando para la SUBE porque estoy continuamente metido acá, ellos no me pagan un sueldo, y no puedo vender nada más del negocio”, expuso al sentenciar que“Si al cliente le cobrás 10 pesos de adicional, no lo quieren pagar, y, explicó el comerciante.Son diez paquetitos que nos duran cuatro días y es un insumo que tiene que pagar el comerciante, además de los servicios de electricidad e internet. Y si se rompe la máquina, al arreglo lo tengo que pagar yo, pese a que el aparato es de SUBE porque te la otorgan en comodato”, especificó el dueño del quiosco de calle 25 de Mayo. Pero al estar ubicados en un lugar estratégico, es un servicio que prestan solo porque podrían ser potenciales clientes del drugstore.consultó la opinión de una usuaria del servicio de colectivos urbanos, quien confirmó que le cobran un plus de 20 pesos por el servicio de carga de saldo de SUBE. De igual manera, indicó que la suma no es tan elevada debido a la escalada inflacionaria.En la oportunidad, la mujer dio cuenta de un “error” que comenten los pasajeros al tomar el colectivo. “Muchas veces, uno no se da cuenta que no tiene saldo en la tarjeta y tampoco te dejan que le pagues a otra persona dentro del coche. En Paraná, la gente es muy solidaria y esa disposición nos cuesta porque todos necesitamos llegar a casa”, expuso al instar a rever esa medida.