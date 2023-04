Paraná Rowing Club festeja 106 años: actividades que se pueden realizar

Se realizó la invitación para formar parte de la temporada 2023 de las diferentes actividades deportivas que se realizan en el Paraná Rowing Club (PRC). En ese sentido,dialogó con Claudia Renau, coordinadora deportiva, y Jerónimo Godoy, perteneciente al área comercial.“Muy contentos por los 106 años del club, donde tenemos muchas disciplinas deportivas para poder invitar a aquellas personas que no se han acercado a nuestra institución. En nuestra sede, contamos con actividades náuticas, principalmente el remo que fue nuestro deporte fundador, junto con la natación, en donde estos deportes se los puede practicar durante las cuatro estaciones del año. Ahora incorporamos la actividad del Sup donde se sumaron muchas personas, tanto socios como aquellas que no lo son.”, manifestó Renau.“Contamos con otras actividades que se realizan en nuestra sede como el hockey sobre patines, el básquet, el vóley y la natación, la cual no se desarrolla solamente en la sede ya que este verano se llevó a cabo en el Complejo Yarará, que cuenta con una pileta de 25 metros en donde se hicieron torneos”, expresó.Asimismo, dijo que “estamos en un lugar donde llegan mucha gente de San Benito, Colonia Avellaneda. Las personas se asociaron para disfrutar de las piletas, pero también con el objetivo de realizar actividades como el rugby y el tenis”.Además, agregó: “Tenemos algunas disciplinas nuevas como el caso de Calistenia para niños, adolescentes y adultos, Sup y caminata por intervalos, en donde se realizan actividades puntuales destinadas al trabajo del tren superior e inferior”.Finalmente, Godoy se refirió a las personas que deseen sumarse al club: “Se pueden contactar por las diferentes vías de comunicación, ya sea desde redes sociales o por medio del teléfono, así como también acercarse a la institución para consultar la información”.