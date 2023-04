Unas 200 familias están “sin una gota de agua” desde hace cuatro días

Vecinos de Jorge Newbery y Avenida Zanni, de la ciudad de Paraná, expresaron su malestar porque están sin el servicio de agua desde el pasado viernes. Y la falta de respuestas de la comuna motivó que se congregaran y reclamaran ante las cámaras de Elonce.



Alicia contó que en el barrio viven unas 300 familias, de las cuales unas 200 “se ven perjudicadas por un corte de agua desde el pasado viernes a las 7. No tenemos una gota de agua, hay familias con chicos y adultos discapacitados que necesitan el servicio. Todos pagamos los impuestos pero hasta ahora no tenemos una respuesta adecuada para el problema que está pasando”.



Otra vecina afirmó que “todos hemos reclamado” por el corte y explicó que se trata “de una obra de enlace que nos perjudicó porque nos dejó sin agua y sin presión. Estamos esperando una respuesta de Obras Sanitarias que ni siquiera nos proveen de agua para llenar los tanques porque según ellos, sólo abastecen a los hospitales. Necesitamos una respuesta urgente”.



“Nos quitaron agua a nosotros para darle a otro barrio y nos dejaron sin presión”, mencionó.



“Este es un servicio vital para todos, no estamos pidiendo algo que no corresponde. Estamos pidiendo el agua para cada casa y estamos cansados de estar esperando y escuchando respuestas que no aceptamos; queremos el agua en nuestro barrio”, agregó Alicia.



Consultada sobre cómo hacen para estar tantos días sin el servicio, explicó que “le pedimos con un balde a quien le sale una gotita de agua, nos traen para tomar, pero no podemos estar en esta situación, estamos en el siglo XXI, nos tienen que dar una solución”.



Finalmente, otra vecina indicó: “Dijeron que el problema lo tiene una empresa privada que tomó a cargo la construcción de Avenida Zanni, entonces la municipalidad no tiene nada que ver y tienen que pedir permiso para romper lo que hizo la empresa y poder acomodar. Pero no podemos estar así, sin una gota de agua desde el pasado viernes”. Elonce.com