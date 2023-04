Advierten faltantes de vacunas contra la gripe en efectores públicos de salud

Advierten la falta de vacunas contra la gripe en efectores públicos de salud, supo Elonce. Se cree que la faltante se debe a la alta demanda que se registró días anteriores.Al respecto, el supervisor del programa ampliado de Inmunización provincial, Carlos Miranda, detalló a Elonce que “actualmente no hay stock de la vacuna antigripal Fluxvir, pero estamos a la espera de más dosis”.“En tanto la vacuna destinada a los grupos patológicos de 3 a 64 años hay stock al igual que la Viraflu pediátrica”, aclaró y añadió que “también contamos con dosis contra el covid”.Por otro lado, Miranda detalló que en el marco de la semana de Vacunación de Las Américas y bajo el lema “ponete al día, cada vacuna cuenta” se desarrolló una jornada de inoculación en la Plaza Belgrano de la capital entrerriana.En esta ocasión, detalló que “se colocan vacunas para los adultos, como triple viral, antigripal y vacuna neumosecuencial. Queremos que todos completen los esquemas”. Además, sumó que continúan aplicando las vacunas contra el covid y es la dosis Pfizer bivariante.Miranda aclaró que la vacuna contra el covid se debe aplicar “cada cuatro meses se pueden hacer una dosis más”Asimismo, detalló el miércoles replicarán la jornada de vacunación en plaza Belgrano y también se realizarán actividades toda la semana en los distintos vacunatorios.En este sentido, señaló que “los adultos mayores son los que más respetan el calendario y siempre se colocan las vacunas rápido las antigripales al igual que las de neumonía.Una mujer que aguardaba recibir la vacuna, dijo que “todos los años me pongo las vacunas, es muy importante para cuidarse, quiero ponerme la vacuna de la neumonía y gripe”.En tanto, potra vecina de la ciudad informó a cuenta con cinco dosis de la vacuna contra el covid y esperaba recibir la vacuna contra kla gripe. “Pasé vi el operativo y me volví a casa a buscar el carnet”.“Es la primera vez que me coloco la vacuna, los años no vienen solos y es mejor prevenir”, mencionó un hombre