Harán una manifestación por el Día Mundial de Lucha contra el maltrato infantil

Sociedad Anuncian nuevo diseño del DNI para ex combatientes y heroínas de Malvinas

Paraná Cinco pacientes accederán a trasplantes gracias a donación concretada en Paraná

El 25 de abril se conmemorará un aniversario más del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y desde la Asociación de Padres y Abuelos por los Niños Separados de su Familia llevarán adelante hoy una convocatoria a todos aquellos ciudadanos de Paraná que quieran formar parte de una manifestación.estuvo en Tribunales, en calle Laprida, donde integrantes hablaron de mayores detalles. Juan Manuel Godoy Leyes, en primera instancia, expuso:porque varios de los padres se van a hacer presente en Rosario donde tiene sede la ONG Payab.l”.Sobre los objetivos de la marcha, apuntó que “es una tarea que llevamos a cabo porque somos papas que nos vemos impedido del contacto, de estar presente en la vida de nuestros hijos por cuestiones del Poder Judicial que son tiempos lentos y pasamos muchos años.”.Francisco Cossi, por otro lado, apuntó cuál es el mensaje que desean dar a la sociedad: “Lo que estamos tratando de visibilizar es a esos niños que hoy están en impedimento a los dos padres cerca. Es importante que la Justicia entienda los tiempos de un niño no son los de un adulto. Cuando crecen los chicos, es fundamental tener aquella persona que los quiera y los contiene. Lo que está haciendo la Justicia en el último tiempo, por desgracia vemos que la Asociación va creciendo porque hay muchísimos niños que no están disfrutando de los dos padres”.. Es muy difícil para un niño tener una realidad completa sino está con una parte de su familia y eso es lo que se está privando muchas veces en las instituciones de Justicia. Se entiende más como un expediente y un caso más. No somos solo nosotros. Tendrían que poner focos en los chicos”.En el caso de Paraná, hay muchos padres que se encuentran alejados de sus hijos y que la Justicia no encuentra el camino porque no sabe encausar los bienes comunes. Casi siempre, tanto el padre como la madre lo que quiere es lo mejor para sus hijosPor último, Gerardo Aranda habló de su caso en particular: “Es decir, no basarse en que el niño decide”.También confirmaron que entregarán un documento solicitándole que se revea la situación por la que pasan tantos padres: “Vamos a entregar una nota al Poder Judicial de la provincia y a las diferentes áreas, juzgados de familia y defensorías técnicas una vez más para seguir machacando para ver si en un momento toman real importancia de lo que están pasando en sus oficinas. Los legajos tienen nombre y apellido adentro. Son niños que no se ven con sus hermanos, con toda la familia extensa. Hay un montón de familiares atrás que quieren ver a los chicos, estar en la vida de ellos al cuidado y lamentablemente nos vemos impedido”.