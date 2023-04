Se disputa en Paraná el Campeonato Argentino de Wakeboard

Se desarrolló este sábado el Campeonato Argentino de Wakeboard 2022 en la playa del Balneario Thompson de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con tres competidores.Una participante oriunda de Rosario, comentó que “el clima de hoy es ideal y no hace frío. Empecé este sábado con mi primera pasada donde me caí dos veces, pero lo disfruté un montón. Hace tres meses que comencé con el deporte y me encanta. Hay que difundir el deporte porque es hermoso y tenemos un río maravilloso”.A su vez, Mariano Conte dijo: “Los barcos están para que frenen un poco las olas. Realizamos dos actividades, una es Wakesurf y la otra es Wakeboard. La diferencia es que los que practicamos la segunda actividad vamos agarrados de un manillar, donde saltamos entre las olas para hacer unas maniobras. El jurado va arriba de la lancha y mide la intensidad de cada composición. Es una sola lancha para todos los competidores, donde hay 56 inscriptos”.En tanto, Diego Aliberti, oriundo de Rosario, manifestó que participó “en el latinoamericano de Gualeguay que se disputó en febrero y salí segundo. En ese encuentro, participaron aproximadamente 40 personas, donde hubo gente de todo el mundo como de México, Venezuela, Brasil, entre otros países. Hace 10 años que me dedico a este deporte y siempre vengo a Paraná ya que los chicos me tratan bien”.