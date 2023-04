Deportistas y aficionados se aventuraron en una travesía por el río Paraná

Este sábado, la Escuela de Stand Up Paddle (SUP) del Paraná Rowing Club, en conjunto con el Club Náutico Social y Deportivo de Villa Urquiza, llevaron a cabo una emocionante travesía deportiva por el majestuoso río Paraná. La expedición contó con la participación de jóvenes, adultos y niños, equipados con kayaks, tablas de SUP, piraguas y lanchas de apoyo, los cuales se adentraron en las aguas del río desde la localidad de Villa Urquiza, con el objetivo de recorrer el tramo que separa dicha localidad hasta la playa del Paraná Rowing Club., estuvo en la llegada de los deportistas y registro la llegada de los deportistas. Maxi, un niño de siete años, contó que empezó a remar hace cinco meses y en la travesía le fue muy bien, pero terminó cansado.“Lo que más me gusta del río, son las olas que se forman y todos los deportes que se pueden hacer”, dijo el pequeño.En tanto, la madre contó: “ser la mamá de Maxi es una aventura. Estoy muy contenta y emocionada porque llegó y se la aguantó, además como nos gusta la aventura siempre compartimos este tipo de actividades”.Una joven que realizó la travesía en SUP, manifestó: “La aventura estuvo muy buena y fue muy divertida, pero me tiemblan los brazos”, y sumó: “Lo importante es desconectar de la vida cotidiana y conectar con las naturales”.Además, explicó que: “Arranqué en la escuelita del Rowing, que hace poco se incorporó como disciplina y se formó un grupo muy lindo”.“No venimos a competir, vinimos a disfrutar del río”, remarcó la joven.Otro remero expresó que “técnicamente salió todo bien, el río y el día acompañaron”.“Es la primera vez que hago esta experiencia, nunca había estado en el agua, no sé nadar”, contó un hombre y sumó: “Soy enfermero, y a todos mis pacientes les digo que o hay que tener miedo, sino cuidado, en esto, es lo mismo”.Por su parte, uno de los organizadores, dijo: “Estamos todos muy contentos porque hemos cubierto las expectativas de salir, hacer una actividad recreativa y que todos se diviertan”.Para finalizar, una mujer indicó: “Me encantó la travesía, el río estaba muy tranquilo y se vio un paisaje bellísimo y una jornada espectacular con todos los compañeros”.