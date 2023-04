El churrero cuyo puesto se quemó le puso fecha a su regreso: “Es un sueño”

El vendedor de churros y tortas fritas que fuera víctima de incendio de su camioneta y puesto de ventas a través deconfirmó la fecha para su vuelta a la esquina de Avenida Ramírez y calle Monseñor Van Damme. Rubén Lui mejora de las quemaduras y pronto volverá a ofrecer sus exquisiteces. “Estoy consiguiendo algunas herramientas y agradezco a los que me dieron trabajo porque salí a hacer unas changas y un mecánico me llamó para que le ayude”, contó.Por estos días, el churrero se mantiene a la espera de un crédito para rearmar su puesto ambulante a través de un FoodsTruck. “Estoy agradecido a la ciudadanía de Paraná que no me abandonó nunca y al Municipio porque estuvo presente desde el primer momento del accidente”, reiteró y comentó que desde el área de Emprendedurismo hicieron de puente para que pueda acceder a un crédito de Banco Nación con el que poder comprar el vehículo gastronómico. “Mi camioneta era linda y cómoda pero muy precaria y con la falta de medidas de seguridad”, comentó.De hecho, le puso fecha a su vuelta a la esquina de Avenida Ramírez y calle Monseñor Van Damme y a Elonce confirmó que sería “en los primeros días del mes de mayo”. “El 10 u 11 de mayo es la fecha para retirar el Food Trucks de Buenos Aires”, contó y anunció que -si la municipalidad lo permite- volverá “para mostrarle a la gente que el dinero que ellos dinero fue invertido en un buen fin”. “Es un sueño”, agradeció.“Quiero que me vean renacer y que la gente vea lo que me compré”, sentenció el churrero. Además, confirmó: “Ese día no voy a trabajar, sino que voy a darle un abrazo a cada uno que donó y al que no también”.Asimismo, comentó hasta tuvo curanderos a domicilio para tratarle las quemaduras que sufrió tras el accidente. “Fue gente con una enorme generosidad a curarme a casa; hacían fila los autos para curarme de distintas maneras”, contó.En la oportunidad, Lui agradeció que “siguen las repercusiones” tras el accidente e incendio. “El corazón de Paraná es enorme, la generosidad es enorme”, remarcó. De hecho, reiteró su agradecimiento al dueño de la fábrica churros El Topo de Buenos Aires que le donó herramientas, a la familia Reato y a un churrero que, por un problema en la vista, le donó todos sus materiales de trabajo. “Hasta el que nada tiene estuvo dispuesto a ayudarme”, valoró.Quienes deseen sumarse a la campaña solidaria “por los mejores churros de Paraná” pueden hacerlo a través del alias de la cuenta de Mercado Pago es star.churros o a través de la cuenta de Instagram star_churros o también pueden comunicase a través del celular 343 4400996. En la oportunidad, comentó que su esposa tiene una feria de ropa en calle Pasteur, entre Ramírez y Ruperto Pérez, para quienes deseen acercarse.