Aumentaron a 276 los casos de dengue en Paraná: siguen los bloqueos sanitarios

Casos confirmados

La Municipalidad de Paraná. Por este motivo, este sábado, se llevó a cabo un operativo de fumigación en la zona de calles Mitre, Monte Caseros, Alsina y 25 de Mayo.En este sentido, quien coordina los operativos, la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra explicó aque “en la zona se confirmaron casos positivos y es por eso que se están haciendo bloqueos sanitarios, como se viene haciendo desde que comenzó este brote autóctono”.Respecto a la dinámica de los operativos, la funcionara indicó:Además, Saavedra manifestó que “a los vecinos les damos recomendaciones en base a lo que vamos encontrando y después hacemos una fumigación en el patio de la casa”.“Mas allá de las fumigaciones que hacemos, que no tienen poder residual, sugerimos a las personas, que por más que se encuentren dentro de su casa, utilicen repelentes ambientales, como espirales o pastillas termo evaporables y si salimos, nos ponemos repelente en las partes descubiertas”.En cuanto a los productos que se utilizan para la fumigación, aseguró que “es una permetrina al 1%, con un piriproxifen que es un larvicida”.A continuación, Saavedra expresó: “La acción del bloque nos permite encontrar los criaderos del mosquito porque la fumigación no tiene poder residual, entonces, se fumiga, se mata el mosquito que está volando, pero si me quedan criaderos en la casa y tengo una persona infectada, que no utiliza las medidas que se recomiendan para que no se sigan infectando mosquitos; hay que mantener la casa con espirales y pastillas termo evaporables”, aseveró.En la ciudad de Paraná hasta ayer,de los cuales, seis son importados”, indicó Saavedra.“Cundo decimos importados, nos referimos a que son de Santa Fé, Tucumán y Brasil”, manifestó la funcionaria y sumó: “Hubo casos con sintomatología complicada por lo que debieron ser internadas, algunos con cuadros de pequeñas hemorragias o descompensados”.