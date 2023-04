Qué es la caja de calma y cómo puede ayudar a niños con autismo en la escuela

El autismo “es una condición que afecta a 1 de cada 35 niños”, comentó María José, del grupo Tea Azul Paraná, en diálogo con el programa, deEn ese marco, contó cómo nació el proyecto de generar “cajas de calma” para los pequeños que lo necesiten y explicó cómo se utilizan.Contó que “hace tiempo trabajo en Mamá Escucha y lo que hago es escuchar y guiar a las familias en sus primeros pasos. Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico no nos dan un reglamento de cómo abordar la situación y por eso nosotros ayudamos a esas familias a que puedan llegar al diagnóstico y luego hacer los trámites para las terapias. Nuestro objetivo es contenerlos”.Fue así que “a pedido de los docentes y las familias es que comenzamos a trabajar en este proyecto el año pasado. Había muchos chicos en situación de crisis en el aula y no estaban los recursos ni la herramienta para poder ayudarlos y para abordar la situación de crisis. A través de un equipo, conformado por voluntarios, padres y profesionales, nace el proyecto”, dijo.Resaltó que “el colectivo del autismo es diverso. Hay chicos que necesitan apoyo, otros un poco y otros muchísimo.”.Aseguró que “los niños están en situación de inclusión en la escuela, pero falta recurso, herramientas y capacitaciones.. Venimos de una pandemia donde los chicos se desorganizaron mucho y acostumbrarse a la rutina nuevamente no es fácil”.Las. Explicó que “muchos chicos tienen problemas sensoriales y por eso se incorporan unos auriculares, que no hacen que no escuche, sino que escuche menos. Se les coloca en una crisis y eso baja el nivel de ansiedad del niño. Hay chicos que lo necesitan y otros que no”.“Hubo muchos casos de niños que mordían y no es porque sean malos. Lo hacen porque en ese momento están desorganizados y necesitan un estímulo para llevarse a la boca, por eso se incorpora un mordillo”, agregó.Y relató que “hay chicos que tienen problemas de motricidad, no pueden escribir, se frustran y viene la crisis. Donamos adaptadores de lápices para ejercitar y también tijeras adaptadas.". En ese sentido, aseguró que "pedimos ayuda porque solo tenemos 10".Recalcó que las capacitaciones también se dieron a Policías. “Están en la calle y nos manifestaron que no sabían cómo contener a una persona con autismo. La idea es que toda la sociedad sepa cómo ayudarlos”.El 13 de mayo habrá una capacitación y taller del que participará una psicóloga que brindará ejemplos para abordar una situación de crisis. También estará presente una profesora de Educación Especial para mostrar cómo abordar la cuestión en el aula.“No es que el docente no quiere incluir, no sabe cómo. Hasta los padres tuvimos que capacitarnos porque no entendíamos a nuestros hijos”, dijo.Invita a participar de unLa entrada tiene un valor de $200.