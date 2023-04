Este viernes, la Parroquia Don Bosco inauguró un Cinerario

La Parroquia Don Bosco, ubicada en Avenida Ramírez de la capital entrerriana, inauguró este viernes, un Cinerario. En ese sentido,dialogó con el Padre Benito Berna.“La idea es que también otras parroquias se interesen en tener su espacio para recibir a sus feligreses cuando terminan su vida terrenal. Se llevó a cabo por un pedido grande del Papa sobre no tirar las cenizas y no guardarlas en la casa, sino que estén en el cementerio o en un lugar sagrado”, manifestó.Sobre los dichos de Francisco, dijo que “un cuerpo donde ha sido templo el Espíritu Santo, que recibió los sacramentos y que fue bautizado es muy doloroso cremar, ya que te traen en una caja a tu ser querido para luego tener que desparramarlos”.Con respecto al Cinerario, remarcó: “Tiene capacidad para aproximadamente 1.800 cuerpos. Hay que ver porque se van haciendo los módulos, pero no sé si llegará a 2.000”.Acerca de los requisitos, mencionó que “El lugar es para todos e incluso haremos un espacio para el que no pueda abonar, donde se lo puede consultar en la parroquia. También tenemos de la gente que hizo su contrato de perpetuidad y hoy empezamos a recibir las cenizas”, finalizó.