Video: Desarrollarán un Seminario de Vida en la Parroquia Don Bosco de Paraná

Se convoca a quien desee participar del seminario de vida del Espíritu Santo que se llevará a cabo este viernes desde las 20 horas en la Parroquia Don Bosco, ubicada en calle Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná. En ese sentido, Elonce dialogó Sofía Russo y Francisco, miembros de la comunidad católica.



“Son unas jornadas que en este caso se dan los días viernes a las 20 horas y cuenta con cinco encuentros de seminario de vida, el cual es una invitación a tener un encuentro personal con el amor de Dios. Tiene distintos temas que toca las realidades que vivimos como personas y eso prepara a nuestros corazones para poder tener en una de las últimas jornadas, una experiencia sensible y personal con el Espíritu Santo”, manifestó Sofía.



También, añadió que “es una oportunidad y una invitación para esa persona que atravesó una situación difícil, el cual no está encontrando un rumbo ya sea en la vida, la familia o el trabajo. Es personal y una experiencia de poder sentir que no estamos solos ya que todo se puede sobrellevar con Dios en nuestra vida”.



Acerca de las jornadas, comentó: “La realidad que vivimos es que a veces siempre en la primera jornada va una cantidad determinada de gente y la segunda a veces se nos duplica, porque la experiencia se cuenta. Durante los tres primeros encuentros, Dios prepara el corazón de la persona para poder recibirlo. Es muy importante la perseverancia y que las hagan de manera completa”.



En tanto, Francisco se refirió a las personas que pueden participar de estos encuentros: “Esta invitación está hecha para todos, ya sea jóvenes, casados, solteros, abuelos y para todo aquel que quiera tener una experiencia del amor de Dios. Por medio de este encuentro pudimos experimentar que Dios es real, nos ama y está presente”.



Además, agregó que “el único requisito es querer recibir el amor de Dios. Esta experiencia te va a cambiar la vida. Para asistir no necesitas ningún tipo de condición y es gratuito”.



Con respecto a la deserción que hubo de la gente hacia la iglesia católica, sostuvo: “Muchas veces vivimos una fe de costumbre o porque todos lo hacen y no por decisión propia”, cerró. (Elonce)