Víctima de abuso pidió ayuda porque el agresor queda en libertad tras la condena

Una joven de 19 años, víctima de abuso sexual, recordó el calvario que padeció a manos de un familiar y manifestó su temor luego de enterarse que este sujeto reciba la libertad condicional por buena conducta. En ese sentido,dialogó con la mujer.“Me dieron información de que él iba a tener libertad condicional sin tobillera. No me atendieron en el quinto piso, tampoco en calle Santos Domínguez que está cerca del penal, donde se encuentra la jueza que se encarga de mi caso y que me asesoró sobre el botón antipánico, el cual lo reclamé hace cinco meses y todavía no me llegó nada”, manifestó.Con respecto al hecho por el cual fue condenado, comentó que “fue un abuso sexual, desde los 5 hasta los 11 años. Un familiar denunció para que lo metan preso, lo condenaron por mi caso y otros asuntos, dándole la condena de 12 años el cual no cumplió por buena conducta y lo están dejando salir tras haber cumplido solamente 8 años”.Asimismo, se refirió al abusador: “Era jefe de Policía”, y agregó que “me enteré que tenía teléfono, Facebook, entre otras redes sociales. Tengo miedo de salir a la calle y cuando me dieron la notificación de que iba a salir, me encerré cuatro meses en casa”.Por último, afirmó: “Estuve manifestándome por redes sociales, donde familiares míos compartieron lo que publiqué en Facebook, también lo hice por WhatsApp para ver si alguien me prestaba atención porque es horrible estar en la calle teniendo pareja y andar persiguiéndome”.