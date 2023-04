Instituto Santa Lucía gestiona atención gratuita para detectar glaucoma

¿Qué es el glaucoma y cómo tratarlo?

El glaucoma en los niños

“Desde el Instituto estamos promoviendo esta campaña de prevención y concientización con esta patología que es el glaucoma.” resaltó en sus primeras líneas la oftalmólogaAl mismo tiempo, la especialista en la salud de los ojos precisó quey la tenemos que encontrar en control a través de esta manera”.Por otro lado, definió específicamente de qué trata la enfermedad: “”. Además, profundizó: “Cuando ese cable comienza a perder vías de transmisión, empieza a bajar la visión. La persona no lo detecta porque esa disminución afecta el campo visual periférico”.. Por eso es importante tomarlo a tiempo y empezar un tratamiento oportuno”, puntualizó. Sobre las diferentes modalidades de tratamiento que hay en el Instituto Santa Lucía, detalló: “Podemos iniciar un tratamiento con láser, con gotas o bien, en algunos casos, requiere cirugías”. Sobre este último punto, aclaró que hay diferentes tipos de intervenciones en base al tipo de glaucoma detectado.María Angélica Mondino, oftalmóloga especializada en la atención infantil, resaltó que también puede llegar a darse en los más pequeños. “. Es una entidad distinta”, explicó a Elonce.A su vez, sostuvo que hay un daño “progresivo” sobre el nervio óptico que puede llegar a la ceguera, tal como explicó Riera en el caso de los adultos. En ese sentido, manifestó la complejidad de atender a un menor de edad o un bebé: “Es vulnerable porque no relata lo que está sintiendo. Si no somos nosotros los responsables que lo llevamos a control o le mensuramos la presión ocular, el diagnóstico muchas veces es tardío”.En este tipo de casos, hay algunos síntomas que permiten detectarlo. “” son algunos de las alarmas a tener en cuenta que enumeró.