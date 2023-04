Arbolado urbano: develan mitos y verdades sobre la poda

“Es un mito que los árboles necesiten de la poda para que sean más saludables, porque muchas veces es perjudicial, sobre todo, las podas drásticas que realizan los vecinos de buena fe para darle una supuesta mayor fuerza al árbol”, comunicó ael subdirector del Vivero Municipal, Ing. Carlos Morbidone.Según alertó Morbidone, la poda “es muy perjudicial para los árboles porque son heridas muy grandes para que las pueda cicatrizar”. De hecho, refirió que “es la puerta de ingreso de pudriciones que van calando en la madera de los árboles y terminan perjudicándolo”.“Las especies que necesitan poda son los árboles frutales de carozo -no los del carozo- y los rosales, pero los árboles que tenemos en la ciudad no requieren poda”, aclaró al respecto.En ese sentido, explicó que la única poda recomendable es “la de formación que realiza el municipio, para retirar las ramas que están mal ubicadas, bajas, y que pueden llegar a molestar en cables, luminarias o techos”. “Son podas de limpieza para que el árbol no sufra las consecuencias de los cortes de ramas y que el follaje no ocasione tantos inconvenientes u obstáculos”, indicó el ingeniero.“Los árboles que están plantados sobre la vereda son propiedad municipal, no del vecino; y es jurisdicción de la Municipalidad el trabajar sobre el arbolado urbano”, destacó Morbidone.En la oportunidad, informó que en el Vivero Municipal “se trabaja en cierre de dos invernaderos, con un plástico especial, donde se cultivan las plantas que son más sensibles al frío, sobre todo, porque en la zona del Parque Botánico se registra una temperatura de hasta tres grados menos que en la ciudad y las heladas se sienten”.“Hay especies que cultivamos para plantar en la ciudad y que tenemos que proteger, como el lapacho, el jacarandá, la falsa caoba, que son arboles sensibles al frío”, comentó.En relación a las tareas que se realizan, mencionó que “también se preparan los árboles que se entregarán a partir de junio a través del plan de forestación, que es sin cargo para los vecinos; son especies que se ubicarán en las veredas como el lapacho, el jacarandá, el fresno y la falsa caoba”.