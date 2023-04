Cuánto cuesta el merchandising del Mundial de softbol Sub 23

La ciudad de Paraná está siendo sede del Mundial Sub 23 de softbol, donde equipos de todo el mundo compiten por la gloria deportiva. Y para los fanáticos del deporte, también hay una oportunidad de conseguir el Merchandising de la selección argentina de Softbol, gracias a la presencia de Rodolfo, un vendedor que hace 22 años vende en los diferentes eventos de este deporte.Rodolfo, el vendedor encargado de la indumentaria, dijo a: “Hace 22 años que vendo en los diferentes eventos de softbol. Es una pasión que me llevó a formar este emprendimiento y poder ofrecer productos de calidad para los fanáticos”.En cuanto a los precios, Rodolfo detalló que “las, también hay de $6.000 y $10.000. Las, losy también tenemos otros productos como remeras y pantalones deportivos”.Los visitantes del mundial pueden encontrar el puesto de merchandising cerca de la cancha principal, y según Rodolfo, “las chaquetas son lo más vendido. Los turistas se llevan como recuerdo una prenda que representa a la selección argentina”.El vendedor contó que su pasión por el softbol lo llevó a comenzar a vender ropa de este deporte. “Una vez asistí a un partido y me di cuenta de que no había nadie vendiendo camisetas. Ahí se me ocurrió empezar con esto, y desde entonces no paré”, explicó.Además, Rodolfo destacó que el taller donde se confeccionan las prendas está en Flores, y es un emprendimiento familiar.concluyó el vendedor.