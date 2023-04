Vecinos del Barrio Mosconi I reclamaron por los pastizales en la zona

Vecinos del Barrio Mosconi I piden una solución a un problema que padecen desde hace un tiempo. En ese sentido,dialogó con Raúl.“Si no es la cloaca, son los yuyos, los pozos y Bahl en cuatro años que va a cumplir de gestión como intendente de la ciudad, jamás visitó el barrio. El asfalto que tenemos en la zona, se lo debemos al ex intendente Julio Solanas”, manifestó.Además, agregó: “Estuve de presidente de la comisión vecinal de Mosconi I, después en la segunda etapa fue vicepresidente y hoy hablo porque es una vergüenza como estamos viviendo. No viene nadie y tenemos a 20 metros un trabajo que hizo Obras Sanitarias, los cuales reventaron todo con las máquinas y tiraron el montón de tierra. El arreglo que había hecho con la manguera, se desprendió y en la actualidad estamos como que si no se hizo nada”.Con respecto al reclamo, sostuvo que “hablé con un encargado y me dijo que ‘apenas puedan venir, lo hará para arreglar el tema del agua’. Quisiéramos un riego asfaltico, un poco de broza, pero después no tenemos respuesta. Parece que molesta cuando uno dice la verdad”.