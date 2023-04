Organizaciones sociales cortaron calle para “visibilizar la desigualdad social”

Organizaciones sociales realizaron un abrazo simbólico a Casa de Gobierno con el objetivo de “visibilizar la desigualdad social”. En ese marco, se cortaron las calles aledañas a la Casa Gris de ParanáLa Unidad Piquetera realiza marchas y reclamos en todo el país para exigir que el gobierno de Alberto Fernández de marcha atrás con los “ajustes” que realiza sobre los programas sociales a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).Al respecto uno de los referentes de las organizaciones sociales, Julián Jarupkin, detalló a Elonce “queremos visibilizar que no nos alcanza el dinero, hay un ajuste sistemático del FMI y es para los que menos tienen: los trabajadores, jubilados y los sectores desclazados que se sostienen gracias a ingresos como el Potenciar Trabajo, Beca Progresar o Tarjeta Alimentar”.En este contexto, el dirigente dijo que “en este tiempo hubo una inflación del doble de la expectativa del gobierno, decían que iba a ser de 3,5 y ahora ronda 7,8 y se espera que en los próximos meses llegue a los dos dígitos”.“Es una situación que amerita estar en la calle y todos deberían estar peleando por los trabajadores”, sentenció Jarupkin, al asegurar que “hay un plan sistemático de ajuste a los sectores sociales, se anunciaron la incompatibilidad de los programas social y no existe un programa para generar trabajo, ni mejoras”.Además, señaló que, en este momento, un beneficiario del Potenciar Trabajo cobra una suma de 34.000 pesos y es algo que no alcanza para nada. Los trabajadores cobran menos que un funcionario y es algo que afecta mucho, debemos pensar en emparejar para arriba