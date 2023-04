Cumplieron un año los trillizos nacidos en Paraná: ya caminan y “son terribles”

y que ahora viven en la localidad santafesina de Santa Rosa de Calchaquíes. “Ellos están bien, siempre fueron sanitos y el domingo pasado tuvimos un pequeño festejo de cumpleaños junto a familiares”, contó ala mamá de los bebitos, Andrea.Se recordará que la gestación de los trillizos fue un caso “atípico” por dos motivos: porque fueron concebidos de manera natural -sin ningún método de reproducción asistida- y porque cada uno de los bebés se gestó en bolsas amnióticas separadas y se alimentó de su propia placenta.Martina fue la primera en nacer con un peso de 2.340 kg y ahora ya tiene 10 kilos.Matías nació con 2.270 kg y ahora pesa 12 kilos.Lucas, al nacer, pesó 1.480 kg -es el más pequeño y el último en nacer- y ahora tiene 10kilos.“Ya caminan los tres, toman leche de fórmula en mamadera y cada seis meses los llevo a controles de Neo al hospital San Roque”, contó la madre.Consultada a Andrea cómo transita el día a día con los trillis, confesó que “no es fácil porque andan para todos lados, sacan, tiran todo de los muebles y se esconden adentro. ¡Son terribles!”. “Los tuve en andador durante desde los primeros seis meses y después ya empecé a sentarlos en el piso, hasta que aprendieron a gatear, para tengan libertad para andar dentro de la casa”, repasó al dar cuenta que los tres bebitos avanzan “al mismo ritmo”.“Matías es el más pícaro y a los nueve meses ya caminaba; Martina a los 11 meses y Lucas recién al año porque no tenía la fuerza necesaria en las piernas”, contó Andrea.En relación a la nueva etapa que transitan los trillizos nacidos en Paraná,pudo saber que ya asisten a un jardín maternal, tras un periodo de adaptación. “Para llevarlos y buscarlos siempre necesito ayuda porque el coche es doble -al país no llegan para tres- y cada vez que salimos sí o sí necesito que alguien me acompañe”, explicó Andrea.Cabe recordar que la mamá de los tres bebitos permanece sin trabajo dado que, cuando solicitó la licencia por maternidad en el estudio jurídico de Paraná en el que prestaba servicio como operadora del call center, fue “despedida por incumplimiento de contrato”. Y el papá de los trillizos es monotributista. “Son tres bebés y los gastos son enormes, pero sobre llevamos día a día”, contó Andrea y refirió que el reclamo para que le reconozcan sus derechos laborales permanece en instancia judicial a través de una mediación.