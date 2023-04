Los hinchas de Patronato regresaron de Paraguay: los testimonios tras la derrota

Patronato jugó, este martes a la noche, por primera vez en su historia en Paraguay. El vigente campeón de la Copa Argentina, se enfrentó al club Olimpia por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América. Fue con derrota por uno a cero, pero estuvo acompañado por una importante cantidad de hinchas entrerrianos, que recorrieron los más de 900 kilómetros para llegar a Asunción y alentar al club de sus amores.En la tarde de este miércoles, la caravana de colectivos que viajó a Paraguay con los hinchas del “negro” de Paraná, regresó a la capital entrerriana. Frente a la institución de calle Grella, los seguidores dialogaron con Elonce y dieron sus opiniones sobre el partido, se dirigieron a los jugadores y hablaron del viaje que hicieron.Uno de los hinchas que dialogó con Elonce, dijo que “el viaje de regreso fue largo, pero estamos conformes con el partido porque seguimos defendiendo los colores con lo que tenemos”, dijo y agregó que “es un orgullo y una emoción estar en la Copa Libertadores. Es algo que veíamos muy lejano y ahora, lo vivimos a pleno”, remarcó.El hombre también dejó un mensaje a los jugadores: “hay que jugar de la misma manera y con la misma actitud que en la Copa, también en el Nacional, porque vemos que hay un cambio. Creo que lo que se vio el viernes pasado en el Grella (cuando enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto), no es lo mismo que se vio anoche en Paraguay”, remarcó el hincha.Otro hincha que se mostró bastante disgustado por el resultado, afirmó que “los jugadores tienen que sentir un poco más la camiseta, porque los hinchas somos los de siempre, somos una familia y los seguimos a todos lados, no importa dónde sea”, resaltó.“Los jugadores y los hinchas tenemos que seguir poniendo garra nomás. El sábado arrancamos porque tenemos muchas chances de ganar”, sostuvo el hincha de la zona sur de la ciudad que no se despegaba de su bandera.Un periodista radial que viajaba con la delegación de hinchas dijo a Elonce que “es una hermosa experiencia hacer una transmisión internacional. Es un salto grande en nuestra profesión y también para el club Patronato”, señaló.Un joven que bajaba con sus bolsos y hasta una almohada, afirmó que “fue una linda experiencia. El equipo dentro de todo estuvo bien, porque jugamos contra un grande de Paraguay; pero me parece que nuestro DT no estuvo a la altura del partido”, consideró y agregó que “para mí, hay que priorizar el Nacional y tenemos que volver a ascender, porque la Libertadores, es un gusto y nada más”, opinó.