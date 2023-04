Se realizó tradicional procesión en honor a San Expedito: "Se pide y agradece"

La iglesia católica recuerda este miércoles 19 de abril a San Expedito, santo patrono y mediador de las causas justas y urgentes. También se lo considera "patrono protector de los jóvenes, socorro de los estudiantes y de los enfermos, mediador en los procesos y juicios, en los problemas de familia, laborales y de negocios".Durante el día hubo cuatro Misas en su honor en la capilla San Martín de Porres de barrio Anacleto Medina en Paraná. Esta tarde se celebró la Misa central, con la tradicional procesión por las calles del barrio.Monseñor Juan Alberto Puiggari, expresó aque “tiene mucha devoción porque nuestro pueblo tiene muchos motivos para pedir. Hay cosas muy urgentes. Él se convirtió y con eso nos enseñó a que lo urgente es acercarse a Dios. Intercede por todo lo urgente para nuestros hermanos, sobre todo cuando hay algún dolor”.“La grandeza de San Expedito es que lo tenía todo porque era soldado de confianza del emperador y cuando descubrió a Dios no le importó perder todo lo humanamente valorado y entregar su vida a Dios”, dijo.Una mujer manifestó que “San Expedito siempre me acompaña, soy de Gaucho Rivero”.“Soy de barrio San Agustín, siempre vengo, no me pierdo la Misa”, dijo otra mujer. En tanto otra señora pidió “por el nieto que viene en septiembre, por nuestra ciudad, nuestro barrio, bendiciones para todos”.Otra mujer, en tanto, señaló que “soy devota de San Expedito, todos los 19 estoy acá. Pedimos por paz, mucha paz”.Antonia Ríos, desde barrio 1º de Julio indicó: “ando haciendo una promesa, una por mí y otra por mi hermana que está operada del corazón. Estuvo mucho tiempo en terapia y ahora la está peleando”.Un hombre contó que “vengo a agradecerle salud, trabajo, prosperidad”.