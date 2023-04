Proyectan un ropero solidario para Casa Lázaro: necesitan abrigos y calzado

Proyectan un ropero solidario

“Casa Lázaro, desde 2015, es un centro de recuperación social donde los jóvenes que son vulnerables por el consumo problemático tienen un lugar para recuperarse tanto psíquica, física como espiritualmente porque les brindamos esa contención a través de la Iglesia”, comunicó a Elonce el director de la fundación, Jorge Achor.“Algunos llegan muy necesitados porque lo perdieron todo, hasta sus DNI, y hay que hacer todo un trámite para poder ingresarlos”, comentó el coordinador de Casa Lázaro y comentó que, “cuando los jóvenes llegan en un estado muy desequilibrado, necesitan de una estabilización”.En la oportunidad, aclaró que la fundación no puede asistir a adictos con “alguna enfermedad mental que se ha despertado por el consumo de marihuana y cocaína, que son la puerta de entrada a la locura”. La asistencia en salud mental es una de las falencias en Casa Lázaro.“Los muchachos llegan sin saber ni las nociones básicas de higiene personal; entonces, comenzamos a las 6 con una rutina con la lectura de los mandamientos, las bienaventuranzas y las reglas de la Casa, luego desayunan y hacen la limpieza interna, para después continuar con distintas actividades de mantención del complejo”, explicó Achor en relación a las actividades que se desarrollan en la fundación que depende del Arzobispado de Paraná.“El sostenimiento es gracias a la providencia de Dios que mueve los corazones de las personas generosas que nos ayudan con lo necesario para subsistir, además de las ventas de lo producido en la panadería”, indicó el coordinador.“Este es un voluntariado social donde todos ofrecen algo y a cambio se les da techo y comida”, aclaró Achor al comentar que la fundación no trabaja ni con obras social ni con mutuales; solo algunas pocas familias pueden colaborar con la institución.En Casa Lázaro proyectan un ropero solidario, para lo cual, necesitan de pantalones, buzos y camperas de abrigo, además de zapatillas de números 41 y 42. En la fundación viven hombres de 20 a 50 años y éstos requieren de “prendas que sean útiles”. Los interesados en colaborar pueden acercarse a calle Salvador Caputto 1158, en cualquier horario.A la fundación “llegan muchos jóvenes en situaciones deplorables, porque por las adicciones, venden cosas y quedan sin nada”, contó Milton, de Bajada Grande, quien hace tres años vive en Casa Lázaro.“Está muy difícil con respecto a lo laboral, conseguir un proyecto de vida afuera, sobre todo cuando uno tiene un pasado que tiene que dejar de lado para concentrarse en el futuro”, contó Saúl, encargado de la huerta desde hace tres meses. “Y en el presente es difícil cuando uno no tiene la contención que recibe en Casa Lázaro, donde todos tiramos para el mismo lado”, fundamentó al lamentar que “la sociedad te rechaza cuando uno trata de reinsertarse”.“Nunca tuve personas grandes que me ayuden a avanzar, pero gracias a todos en Casa Lázaro, empecé la escuela, porque si no estaría tirado en la calle”, agradeció Maxi, quien hace diez meses vive en la fundación. “Mi proyecto de vida es tener una familia, porque como nos dicen acá, cada uno tiene que buscar su valor”, completó.“Gracias a la ayuda de Dios, mi esfuerzo y mi voluntad, pude formar mi familia tras un año de recuperación, me casé y fui papá hace diez meses. Gracias a la contención de Casa Lázaro pude salir adelante y hoy soy encargado de la comunidad y de brindar las capacitaciones en el taller de panadería”, repasó Matías, un mendocino de 29 años.Finalmente, fue Matías quien fundamentó por qué todos podrían colaborar con Casa Lázaro: “Uno nunca sabe cuándo puede necesitar de lugares como este, y lo bueno es poder contar con recursos básicos”.