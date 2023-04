Dengue en pacientes pediátricos: “El 80% de los niños es asintomático”

Sociedad Detectaron nuevas variantes de Dengue y Chikungunya en Argentina

Ante la proliferación de casos de dengue,consultó en el Centro de Salud “Santa Lucía” de Paraná sobre los síntomas y los cuidados que se deben tener respecto de la enfermedad. Desde ese efector de salud confirmaron que realizan el seguimiento médico a un solo paciente -una adolescente de 16 años- que contrajo dengue.la médica pediatra Viviana Villarroel. Y agregó: “La sintomatología del dengue es muy parecida a la de otros cuadros virales, que también se están presentando en esta época en la que volvió el frío, con lo cual, si el cuadro no es muy florido, es muy difícil darse cuenta de qué podría tratarse”.En la oportunidad, la doctora hizo hincapié en la prevención. “Sabiendo que el mosquito es el vector fundamental del dengue, eliminando al mosquito, colaboramos para no tener la enfermedad”, remarcó.“Si la persona tiene dengue, no sabemos cómo evolucionará; por eso, una vez detectado el caso, es necesario controlar los síntomas del paciente cada 24 o 48 horas”, explicó Villarroel y especificó que “el cuadro es febril con dolores articulares, cefaleas, vómitos, náuseas, dolor detrás de los ojos, cansancio y astenia”.“La persona con dengue y su familia deben estar aislados en su domicilio durante siete días”, explicó Villarroel.Y agregó: “La persona que ya tuvo dengue, si se vuelve a contagiar, tiene mayor posibilidad de que en la segunda oportunidad la enfermedad se torne más grave”.