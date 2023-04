La bandera de 135 metros se lució en el estadio mundialista

La Selección Argentina de Softbol Masculino Sub 23 consiguió su primer triunfo este lunes ante Chequia por 2 corridas a 0, en el tercer partido del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Paraná.Para alentar al combinado nacional, las allegadas de uno de los jugadores del plantel, realizaron una bandera de 135 metros y, en ese sentido, dialogaron con“La idea surgió en base a Ainhoa, hermana de Matías Etchevers, uno de los jugadores de la Argentina. Ella tuvo la oportunidad y el objetivo de hacer una bandera, donde nos pusimos todas en campaña para hacerla”, manifestó Martina Heinze.Asimismo, afirmó que “la idea era para la inauguración, pero a toda la gente le gustó y durante todos los partidos la desplegamos en el himno”.A su vez, Mabel Curuchet, abuela de Ainhoa y Matías Etchevers, destacó: “Con mucho sacrificio pudimos juntar unos pesos para poder hacerla, donde toda la calle de Racedo hasta Maipú ocupa. Gracias a Dios llegamos a tiempo, donde durante 15 días trabajamos sin parar y se cumplió el deseo. Toda la gente que estaba esa noche en la tribuna se emocionó porque no pensaba ver semejante espectáculo como es la bandera. Carmina hizo las letras de 2 metros de alto por 1.50 de ancho cada una, las cuales parecen chicas, pero son enormes. Cumplimos nuestro deseo de acompañar al nieto que se lo merece como todo el plantel de Argentina”.En tanto, Ainhoa Etchevers comentó: “No nos conformamos con 130 metros así que fuimos por más y metimos tipografía. No pensamos que íbamos a llegar, pero lo resolvimos gracias a Carmina (Pacheco), quien fue la ideóloga de las letras. Llegamos justo a tiempo”.Finalmente, Carmina Pacheco sentenció: “Desde el principio la gente ya quería agarrar la bandera. Habíamos quedado de que se desplegara después del himno, pero como ya nos estábamos organizando, le íbamos avisando a la gente y la bandera se desplegó cuando se entonó el himno”.