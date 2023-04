Cuidadoras domiciliarias solicitan regularidad en sus pagos

Cuidadoras domiciliarias exigen regularidad en los pagos de la obra social provincial. Según una de las mujeres, los retrasos en los pagos generan una situación desesperante para ellas y sus familias.



"Solo quiero pedirles que nos paguen a término, porque estamos en una situación desesperante. Cobramos, pero no a término y no tenemos una fecha fija", expresó Estela Hernández a Elonce, una de las cuidadoras afectadas.



La situación de incertidumbre respecto al momento en que recibirán el pago genera estrés y malestar en estas trabajadoras, que ven afectada su economía doméstica y la alimentación de sus hijos. "Los chicos esperan y la olla está vacía", agregó Hernández.



Además, la falta de regularidad en los pagos afecta a muchas otras colegas de las cuidadoras domiciliarias. "Hay muchas colegas que están en la misma situación, esperando a que les paguen para alimentar a nuestros chicos", afirmó.



Las cuidadoras también manifestaron su preocupación por el aumento constante de los precios y la falta de ajuste en sus honorarios, lo que les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. "Cumplimos con el horario todos los días y no puede ser que nos pasen esta cosa. Antes llegábamos al 20, ahora ya ni al 15 porque todo está caro", lamentó Hernández.



Otro aspecto que destacan es la disparidad de valores que reciben según la obra social que las contrata. "Yo trabajo todos los días, de lunes a domingo, y la hora de trabajo está desde $300 a $500, dependiendo de la obra social", explicó la cuidadora.



Por todo ello, las cuidadoras exigen una fecha fija de pago y la regularidad en los mismos. "Estamos a 18 de abril y todavía no cobramos; pedimos que nos pongan una fecha de cobro, pero que no nos hagan esperar hasta el 20 de cada mes", concluyó Hernández.