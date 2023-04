Testimonios y fotos de Elonce con los hinchas de Patronato en Paraguay

Patronato jugó por primera vez en su historia en Paraguay frente a Olimpia por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.Una pareja y su hijo que, merendaba mate y unas galletitas tras llegar a Asunción, dijeron a Elonce que “me llevó 40 años este momento glorioso que estamos viviendo y mi hijo está viviendo la época dorada del club. Así que es para no perdérselo y es una fiesta”, remarcó.“Para venir a ver Patronato, uno deja el trabajo y se viene de vacaciones”, dijo la mujer y agregó que el viaje con los hinchas “fue espectacular y lindo”, afirmó.Otro hincha, que ya estaba un poco afónico y envió saludos a su madre, dijo que “cantamos mucho durante el viaje hasta que se quedó sin batería el parlante”, dijo y agregó que “vine con mi mujer y tratamos de acompañar a Patronato a todos lados”, resaltó.“Ahora, ya se ven chicos que son de Patronato. No son de Boca o de River, son de Patronato y siguen al equipo”, resumió.Emiliano de 11 años, contó que faltó a la escuela para ver a Patronato en Paraguay por la Libertadores y por eso, envió saludos a sus maestras y a sus familiares. “Vine con mi viejo y mi tía”, contó el niño.Por su parte, el padre de Emiliano, dijo que “disfrutar esto con mi hijo, es lo más lindo que me puede pasar en la vida, porque desde que es chiquito, vamos a la cancha”, afirmó y agregó que “jugar Libertadores es algo único y para disfrutarlo”.“Estar en Paraguay y por la Libertadores es hermoso”, contó un joven y dijo que viajó a Asunción con su Padre.Dos amigos que viajaron en uno de los colectivos de los hinchas, relataron a Elonce que “es una emoción tremenda, viajamos con buenos compañeros y nunca imaginamos que íbamos a estar acá”, afirmó.Otro hincha que exhibía una bandera del Gauchito Gil contó que “llegamos muy bien y estamos muy contentos de estar en Paraguay. Dejamos a la familia y al trabajo para venir a ver a Patronato”, señaló.“Esto es histórico y hoy, vamos a hacer la historia más grande”, anticipó el hincha.Por su parte, otro hombre que viajó con su pequeño hijo, contó que ambos estuvieron en San Juan y en Mendoza por la Copa Argentina. “En el trabajo me dieron la posibilidad de organizarme para viajar y eso hicimos”, afirmó y dijo que “mi nene me sigue a todos lados. Si voy a la cancha, él no falta y estoy feliz de disfrutarlo con mi hijo”.Un grupo de amigos que también viajó para hinchar por el patrón entrerriano, y dialogó con Elonce en Asunción. “Se me eriza la piel porque somos pocos los que podemos venir a Paraguay y los que estamos, no caemos en lo que estamos. No importa el momento del equipo y venimos a disfrutar, mostrar el amor por el club y alentar”, remarcó un joven que viajó con su hermana, cuñado y amigos.“Estamos locos por estar acá, no lo podemos creer. Es algo impensado. Venimos a alentar y le tenemos fe a los jugadores”, contó un hincha a Elonce.Por su parte, otro hincha resaltó que “esto es muestra que el trabajo del día a día y con humildad, puede lograr cosas buenas. Patronato no llegó de casualidad a la Libertadores, sino que llegó porque se lo merece”, afirmó.“Venimos a disfrutar, a alentar al equipo y ojalá nos llevemos los tres puntitos a Paraná”, resumió.En tanto, una mujer contó que utilizó sus días de licencia para ir a alentar a Patronato a Paraguay y dijo que viajó con varios amigos. “Es un sueño, es una locura para nosotros los hinchas. Lo queremos disfrutar”, concluyó.Después del testimonio, los hinchas partieron en caravana, rumbo al estadio “Defensores del Chaco”.