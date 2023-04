Usuarios de colectivos nuevamente afectados con el servicio: qué opinan

El transporte público de pasajeros de Paraná y el área metropolitana sigue generando inconvenientes a los usuarios de un servicio que cada vez se vuelve más ineficiente.A las demoras en las frecuencias, el mal estado de las unidades y los recorridos, se sumará desde este jueves 20 un nuevo inconveniente ya que se dejará de prestar el servicio durante la noche, más precisamente a partir de las 21 y hasta las 5., dialogó con los usuarios que esperan por las distintas líneas en una de las principales paradas de la ciudad, sobre calle 25 de Mayo, quienes manifestaron su indignación por la medida de los choferes.“Se complica, necesitamos el transporte”, dijo un estudiante que viaja a Oro Verde y finaliza las clases a las 22. “Vamos a tener que ver si damos clases virtuales o se buscan alternativas; hay que rebuscárselas porque no se puede movilizar en taxi o remis”. Además mencionó que en horas del mediodía “los colectivos pasan llenos, no puede subir nadie y la espera se hace larga, de noche por ahí es más tranqui pero igual hay bastantes pasajeros”.Un jubilado expresó, con mucha indignación: “hace más de una hora que estoy parado esperando el colectivo 23”.“Otra vez sin servicio, está todo mal, no terminan más con este conflicto. Se espera mucho, se viaja mal, hay que ir encimados, todos parados, algunos colectiveros cuando andan atrasados andan re fuerte y te caes adentro. Es complejo, viven de paro en paro, no sé qué quieren. Le echan la culpa al gobierno que no les manda la plata y los dueños son poderosos”, opinó una mujer y acotó que tomar un taxi o un remis ante la falta de colectivos, “es imposible, se te va el sueldo entero”.“Esperar el colectivo es un parto y más el 6 que va para Oro Verde, es terrible”, mencionó otra usuaria mientras aguardaba, ya con poca paciencia que pase la unidad para llegar finalmente a su hogar.