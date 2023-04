Para Galuser, “es terrible” la suspensión del servicio nocturno de colectivos

Desde este jueves no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros desde las 21 horas hasta la 5 am en Paraná. La suspensión que comenzará esta semana, será por tiempo indeterminado y afectará a la planta de choferes.Al respecto, la representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glauser, detalló a“es terrible lo del servicio nocturno y tendrá un impacto muy grande para quienes utilizan el servicio y no tiene otro medio para movilizarse”.En este sentido, destacó que “el servicio está siendo mínimo, la empresa nunca cumplió el contrato y desde la pandemia están sacando colectivos. Hoy hay 34 unidades menos lo que provoca que el tiempo de espera sea de dos horas”.Asimismo, reflexionó que “las empresas viven del servicio de la gente, si funcionaria bien habría muchísimos usuarios, pero las unidades están defectuosas y nadie se ocupa de controlarlas porque no se piensa que allí va la vida de la gente”“Cuando no anda el servicio de transporte urbano se pone en juego el trabajo de cada uno, la salud, educación y muchísimo más”, cerró.