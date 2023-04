Patronato en instancia histórica: Hinchas recuerdan a Tito Hollmann y a La Cata

"El sueño de Tito se está cumpliendo"

“De la liga paranaense a la Copa Libertadores”

La Cata y su amor por Patronato

Miguel "Tito" Hollman

Los hinchas de Patronato viven una experiencia única, ver al quipo de sus amores disputar un partido por Copa Libertadores. En diálogo conlos fanáticos del Rojinegro muy emocionados rememoraron todo el trayecto del club para llegar a esta instancia y aseguraron que “Tito Holman y La Cata nos ayudan desde el cielo”.ya está en Asunción para compartir desde allí todas las alternativas de la previa de este cotejo que será histórico para el fútbol entrerriano.el recorrido fue muy largo”, dijo emocionada hasta las lágrimas, Silvia Seik, hija de la querida, la hincha histórica del club.Seik durante toda su vida acompañó a Patronato y vio como el equipo fue ascendiendo hasta llegar a lo más alto: “”.Entre la emoción de Seik se le hizo imposible no mencionar a su madre y a quien fue presidente de Patronato Miguel "Tito" Hollmann. “Son los ángeles que tenemos en el cielo y desde allá arriba nos ayudan con este sueño”En tanto, el hijo de “Tito” Hollmman, Miguel, detalló ante Elonce que su padre tenía el anhelo que Patronato juegue una instancia internacional. “Llegó el momento y es hermoso, tengo sensaciones encontradas”.“Me encantaría compartir este momento con mi papá, son muchas las sensaciones que me genera el club y sus logros”, mencionó Hollmann al recordar que “al otro día que salimos campeones fui al cementerio y le agradecí a mi papá, porque se que él nos ayudó desde arriba””, resaltó otro hincha al recodar todos los partidos a los que acompañó al club de sus amores: “Pasamos tantos torneos, viajes y ahora estamos acá en una Libertadores”.En tanto otra mujer, sostuvo que “es un sueño cumplido y ojalá se nos de este torneo, sabemos que es difícil pero no imposible”, destacó y contó que tiene muchas cábalas”.Catalina Amanda Rouseaux de Seip, más conocida "La Cata" nació en Paraná un 30 de enero de 1935.junto con su padre cuando iban a ver jugar a su tío, quien era jugador del club Atlético Patronato, y ahí nació su amor incondicional por el club, por los colores Rojo y Negro.Su vida estuvo muy ligada al club. Conoció a Miguel Ángel Seip, quien era también jugador de fútbol. Tuvo ocho hijos, Luis, Miguel Ángel (fallecido), Elsa, Silvia, Mirta, Miguel, Adriana y Fernando. Quedó viuda a los 42 años."Ella iba al club todas las mañanas, a llevarles bizcochos a los jugadores para que desayunen, y por la tarde iba a buscar la ropa en un carrito para lavarla, secarla, como se podía, y tenerla lista al otro día para que puedan practicar. Dio su vida por el club", comentó Elsa, hija de La Cata, en el Facebook de la agrupación La Cata, al explicitar sobre la vida de su madre."Nunca faltó a los partidos, con sol, lluvia, frío, calor, siempre estuvo presente, festejo ascensos, triunfos y derrotas, pero ella hasta en sus últimos días incluso con una enfermedad terminal "se sentaba en la puerta del club, para no estar lejos, para no dejar al club de sus amores solo".La Cata falleció un 4 de septiembre de 2003, a los 67 años.La Cata es quien hoy desde la tribuna "alienta como siempre, porque aunque no la veamos ella está", y "cuajale mandinga", puso relevancia su hija.Miguel "Tito" Hollmann, fue jugador, hincha y dirigente de la institución que lo abrazó prácticamente en toda su vida. Su rol como miembro de la comisión directiva fue clave para gestar los años de gloria del club, hasta el ascenso a Primera División. Su primera presidencia se inició en 2005 hasta 2009, luego volvió al máximo cargo en 2016 hasta sus últimos días, más allá de una licencia de 60 días, por padecer de coronavirus.Fue el alma mater del crecimiento de la entidad en los últimos 15 años, consiguiendo el respeto de sus pares dirigentes”, valoraron desde el club de calle Grella.