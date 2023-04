Confirmaron que hay 34 colectivos que están fuera de circulación en Paraná

Paraná Modifican el recorrido de la Línea 6 del transporte urbano por obras

Tiempos difíciles

Panorama incierto

El problema es que no hay fondos para repararlos, se afectaron las frecuencias y en la noche del domingo un colectivo, por la rotura de un extremo de dirección estuvo muy cerca de ingresar a una vivienda en Bajada Grande.Se informó aque al micro se le rompió la punta del extremo de una de las ruedas, por lo que en la alocada carrera, estuvo muy cerca de impactar contra una vivienda.El problema que se viene registrando desde hace varios meses, es que hay una precarización en el servicio y el funcionamiento de las unidades "que con lo justo salen a realizar los recorridos atados con alambre y poniendo en riesgo a los usuarios como a los propios choferes", explicó aun trabajador del volante que informó del incidente del domingo a la noche y proporcionó el reporte fotográfico.El incidente ocurrió -según los dichos del chofer-, por la existencia de un poco en la calle. "El colectivo lo agarró de lleno al pozo y boca de tormenta, y por el golpe se cortó el extremo. La unidad salió sin control y quiso Dios que no chocara la casa que quedó a poca distancia", explicó el trabajador.se contactó con empresarios del Transporte Urbano de Pasajeros de Paraná, quienes prefirieron ni confirmar ni descartar la información que ya se comenta entre los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Se admitió que por la falta de recursos económicos, no pueden mantener la operatividad de las unidades. "La plata que tenemos y recibimos es para pagar sueldos y combustibles, no nos alcanza para nada más, y por ello vamos a tener que tomar decisiones duras ante la cobija corta", explicó un referente del sector.Informó que en los últimos meses salieron de circulación por roturas y problemas mecánicos en Paraná: 34 unidades. "Y el tema es que hoy tenemos siete choferes que están en su lugar de trabajo sin salir a manejar, porque no tienen colectivos", referenció ael directivo.Con respecto al último incidente vial, comentó: "Ese colectivo tuvo un daño importante en la dirección. Y así no podía salir a la calle este lunes, por lo que al no tener el dinero para hacer la reparación y el cambio del repuesto, es que quedó en los talleres hasta nuevo aviso".Se recordó que antes de la pandemia, "había 168 micros y ese número se redujo notoriamente por la falta de aportes económicos de la Nación y la provincia", resaltó el empresario.Lo que preocupa es el servicio de colectivos, pero además se le suma la inestabilidad del pago de sueldos. Los choferes tienen algunas versiones que dan cuenta que no está lejos el corte de servicios nocturnos, o bien dejar la menor cantidad de coches en determinados horarios. "Si ello llegara a pasar, estaríamos a un paso que los compañeros no tengan seguro cobrar el sueldo, ya que las suspensiones estarían a la vuelta de la esquina", reseñó finalmente unos de los trabajadores.