Controles cardiológicos en los niños: cuándo y por qué son necesarios

La cardióloga Natalia Salcedo estuvo en el programadey habló sobre cómo cuidar la salud cardíaca de los chicos, en qué momento es oportuno realizar un chequeo, y recordó además que la actividad física y la alimentación saludable son esenciales para evitar problemas en el corazón.“La mayoría de los chicos hace su primer control cardiológico en la etapa escolar o para un club, al iniciar una actividad deportiva. Ese control es un electrocardiograma”, dijo y dio cuenta que “la naturaleza es sabia y los chicos también; si ellos tienen algún problema cardiológico ellos mismos lo van a manifestar: primero se van a quedar más quietos, se apartan del juego, se cansan antes, se agitan. Después hay casos más extremos con arritmias y desmayos”.Si bien todos los niños deberían tener un control cardiológico cuando inician una actividad física, “dicho control no debe ser limitante para que el chico haga esa actividad”, afirma Salcedo. Paso seguido, explica: “Esto significa que tienen que seguir jugando, hacer actividad física, todo acorde a su edad, pero el control cardiológico no los debe demorar, no debe impedir que los chicos cumplan este derecho. Que el chico se mantenga en el sedentarismo es más perjudicial para su salud”.“Hoy en día los chicos tienen mayor sobrevida con cardiopatías porque ha mejorado la detección y han mejorado los tratamientos tempranos. Antes esos niños estaban limitados por esa cardiopatía, pero hoy el concepto es distinto: esos niños o adolescentes con cardiopatías congénitas tienen que hacer actividad física, en los lugares que corresponden y con prescripción del cardiólogo”, explicó.En este sentido, remarcó que los chicos “tienen que moverse al menos una hora por día, tienen que jugar, hacer una actividad física vigorosa y cuando sienta algún síntoma hacer la consulta”.Por otra parte, habló sobre los soplos y los controles que requieren: “La mayoría de las veces lo que se encuentran en los exámenes son soplos inocentes. Que si bien no son patológicos hay que controlarlos de forma seguida, pero no impide que haga deportes”.“En el interrogatorio, el médico consultará cómo se comporta el niño en el esfuerzo, cuando hace la actividad física: si tiene dolor de pecho, mareos, sensación de desmayo, si hay palpitaciones o su tiene antecedentes familiares de enfermedades cardiológicas en gente joven”, dijo finalmente.