Advierten escasez y faltante de arroz en supermercados de Paraná

Cosecha de arroz

Durante el fin de semana en la capital entrerriana se observaron faltante de arroz en supermercado s de Paraná. En algunos había una o dos marcas únicamente, en tanto en otros las góndolas estabas vacías.Al respecto, el titular de Defensa del consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Fernán Poidomani, explicó que la faltante del arroz obedece a “a la sequía y las dificultades en la cadena de comercialización de este producto”. Y destacó que “no tiene nada que ver alguna maniobra especulativa”.“Estamos a la espera que la cadena se recomponga y el abastecimiento sea normal”, dijo al asegurar que realizan controles para que cuando haya un faltante no se trate de una cuestión especulativa por un hecho infraccional en el marco de las leyes de competencia”.“Se había anunciado disminución o posible faltante de un producto por cuestiones climáticas”, dijo al sumar que no se registran desabastecimiento,Hace unos tres meses el l Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) reportó que la condición del cultivo de arroz en la provincia en el marco de la extraordinaria sequía provocada por el fenómeno de La Niña y que puso en crisis a numerosos productores entrerrianos.la campaña 2022/23 el SIBER estima la sequía provoca tres situaciones diversas en el cultivo de arroz en la provincia: hay lotes abandonados por completo; lotes relegados, que se mantienen con baños priorizando el área que se encuentra en floración; y por último lotes sin restricciones en el nivel de agua."Si bien el panorama es crítico y que no discrimina el tipo de riego utilizado, se espera una mejoría con el reingreso de las precipitaciones", concluye el informe.Por otro lado, el funcionario hizo referencia a los precios de los productos: “Los precios son libremente colocado por los sectores productivo y comercial, se controla cuando hay un acuerdo de precios como precios justos”.Finalmente informó que quienes quieran realizar denuncias en Defensa del Consumidor deben asistir a la oficina de calle Córdoba al 231 o vía online