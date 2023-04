Recordando raíces y cultura, Alemanes del Volga festejaron en el Teatro

Este domingo, descendiente de Alemanes del Volga colmaron el coliseo mayor de la ciudad de Paraná para revivir la historia y la cultura de sus antepasados. En ese sentido,dialogó con el intendente de la capital entrerriana, Adán Bahl, y el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Valle María, Roberto Darío Vendler.“Estamos contentos ya que hay descendientes de distintos lugares de la provincia, en donde el 15% de los entrerrianos tienen algún tipo de descendencia. Hay muchas personas que hablan el alemán, el cual aprendimos desde chicos y es un poco más arcaico que no ha evolucionado. En mi caso me hace recordar tanto a mis padres como abuelos. Hoy no solamente estoy presente como intendente sino también como descendiente del volga”, manifestó Bahl.Además, agregó que “siempre existe esa tentación de tocar el acordeón, si me invitan voy con mucho gusto. Es un momento de alegría y la música alemana es una cultura que ha pasado de padres a hijos durante mucho tiempo”.En tanto, Vendler comentó: “Estamos en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná y hoy celebramos el Día del Alemán del Volga, donde toda la actividad se congrega para recordar aquel momento en que un grupo de dirigentes de la colectividad se reunieron en Crespo en 1975 para preparar los festejos de los 100 años desde que llegaron los abuelos alemanes del Volga. Estas personas fueron las que pusieron en valor las tradiciones, culturas y diferentes expresiones artísticas de la colectividad”.Por último, añadió que “hoy celebramos la vida a través del baile, el canto y de las distintas expresiones folclóricas propias de la colectividad. Desde toda la provincia nos congregamos hoy y es un orgullo poder estar presente en Paraná, ya que nos abrió la puerta a estos tatarabuelos que llegaron en 1878”.