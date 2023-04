El emotivo consuelo de jugadores de Belgrano con sus rivales tras un partido

Se disputó este domingo en Complejo Chapino la segunda fecha de la Liga de Fútbol Infantil Paranaense.Uno de los partidos de la fecha se llevó todas las miradas y la admiración del público, pero no por los resultados, sino por el gesto y enormes valores que demostraron tener los jugadores en la cancha y en la vida.A las 12 del mediodía jugó Belgrano contra Club Palermo. Este último, en esta ocasión, tenía menos jugadores. El partido terminó 14 a 0 a favor de Belgrano, supoEl resultado entristeció a muchos jugadores de Palermo, pero sobre todo al arquero, que se lamentaba por no haber podido atajar esas pelotas. Ni bien finalizó el partido, todos los jugadores de Belgrano se acercaron a él, lo abrazaron y le pidieron que no llore. “Ya se les va a dar, amigo”, lo alentaban. También brindaron palabras de aliento al resto del plantel.La escena conmovió a los presentes. Destacaron que Leonardo Graziani, director técnico de Belgrano, siempre inculca a los jugadores “el respetarse y divertirse”, más allá del juego.