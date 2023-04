El Municipio acompañó la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 23

Paraná será anfitriona de la primera edición de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 23, un evento deportivo que cuenta con el apoyo de la gestión municipal.“Esto favorece la lógica de desplazamiento en beneficio del trabajo a través del turismo en la ciudad. Hay una dirigencia del softbol muy potente, muy comprometida, por eso el softbol ha logrado este posicionamiento a nivel nacional y mundial, desde una ciudad capital de provincia del interior del país”, reseñó el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), Agustín Clavenzani.Para Clavenzani, la elección de Paraná como sede del evento internacional “demuestra que hay un trabajo articulado, con compromiso y en el caso del esfuerzo del gobierno municipal, tiene que ver con colaborar con la dirigencia deportiva para poner en condiciones el estadio de softbol, el alumbrado, sumado al trabajo de tránsito en las adyacencias”, sostuvo.En la conferencia de prensa de lanzamiento del certamen internacional participó la subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Liliana Guzmán, y el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez.El presidente de la Confederación Argentina de Softbol, Jacinto Cipriota, explicó que el torneo representa una oportunidad histórica para el deporte del bate. “Es la primera vez en la historia que se va a hacer un mundial Sub 23. En el corazón y en la cabeza tengo claro que no hay mejor lugar en el planeta para lanzar esta nueva categoría que Paraná”, dijo.Acto seguido, el presidente de la Confederación Mundial de Beisbol y de Softbol, Riccardo Fraccari, habló de la importancia de la competencia de cara a la proyección del deporte. “Este Mundial es histórico, y para Paraná tiene un doble significado. Es una ciudad que vive y respira este deporte, por eso es el lugar perfecto para inaugurar este torneo”, señaló.La edición inaugural de la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC Sub-23 se jugará en el Estadio Nafaldo Cargnel en Paraná entre el 15 y el 23 de abril.Los equipos comenzarán el torneo con una fase de grupos (round-robin):Grupo A: Argentina, Australia, Chequia, México, Sudáfrica, SingapurGrupo B: Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Venezuela, Equipo WBSC, IsraelLos tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda. Las finales están programadas para el sábado 23 de abril.