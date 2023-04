Fiesta Rojinegra, Patronato volvió al Grella: "Extrañábamos nuestra cancha"

Patronato vuelve al Grella para jugar como local y enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21 de este viernes, en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional.dialogó con los hinchas, quienes se mostraron muy emocionados por volver al estadio, tras seis meses de refacciones y obras.“Disfrutamos esta fiesta, vemos como el club sigue creciendo. Han agregado cuatro torres de luz y las vamos a disfrutar. Esperamos un triunfo para estar más tranquilos en la tabla de posiciones. En mi época esto no era así, había cinco escalones chatitos y creíamos que la cancha estaba llena. También jugué cuando hicieron la tribuna Grella y fue impresionante”, contó el exarquero Pepa Sauthier.Milton fue con su hijo Eneas a ver el partido. “No tiene precio venir con mi hijo a la cancha, viví toda la vida y me trae recuerdos de cuando venía con mi viejo. Desde el año pasado que no se venía y me encantó el cambio en el estadio. Ojalá Conmebol nos habilite”, dijo otro hombre.Otro fanático, señaló que “estamos felices de venir y ya tenemos la entrada también para viajar a Paraguay por Libertadores”.“Tenemos que levantar cabeza, le tengo fe a Esquivel. No creo que vayamos a Paraguay, pero acá venimos a alentar”, resaltó otro hincha que estuvo acompañado por su novia.Una mujer aseguró que “extrañábamos volver al Grella. Siempre acompañamos, en todos los partidos”.Por otra parte, quien estuvo en la tribuna fue el Negro Andrade, ex jugador de Patronato. “De este lado se disfruta, aunque con nervios. Hoy el fútbol es otro, es más dinámico, más rápido. Adentro de la cancha es otro mundo, más preciso. Uno está orgulloso de haber vestido la camiseta de Patronato. Jugar Libertadores es algo soñado”, expresó.