Vecinos reclaman por el estado de calles y arreglos de caños de agua

Vecinos de calles Montiel y Virgen de Itatí, en barrio Padre Kolbe de la ciudad de Paraná se congregaron para hacer conocer su reclamo por el estado de las calles y la falta de reparaciones en los caños de agua.Según indicaron a, “están cansados” de realizar los reclamos a la municipalidad por las pérdidas de agua, el mal estado de las calles no asfaltadas y hasta por el paso de camiones de gran porte que tienen prohibida la circulación por el lugar.Juan Carlos dio su testimonio y contó que hace más de 10 días que está sin agua. “Estoy pidiendo que me arreglen el caño. He llamado unas 50 veces, pero no han venido, entonces tuve que cavar la zanja y arreglarlo como pude, pero pasa que la manguera está podrida y es imposible arreglarlo, nadie se hace cargo de nada”.“La calle está intransitable, se han caído muchos motociclistas. Los otros días una señora y su hija se accidentaron y terminaron lesionadas. Que la municipalidad se haga responsable, que venga y mire, que no vengan únicamente cuando hay elecciones”, manifestó.Por su parte José dio cuenta que por calle Virgen de Itatí ya no puede circular más nadie, ni siquiera una ambulancia en caso que surja una emergencia en el barrio. “El que entra rompe el coche”, graficó y acotó que los vecinos de esa cuadra tienen que hacer zanjones con palas para que el agua no les ingrese a las viviendas cuando llueve.En este sentido, María señaló que “tenemos que cavar mínimo un metro de profundidad, es la única solución para que no entre el agua. Hace 30 años que vivimos acá y siempre es la misma historia, pero nunca han arreglado como corresponde. Vienen y echan broza, pero no hacen la nivelación”.