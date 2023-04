Vacuna antigripal: comienza la aplicación en mayores de 65 años

Con el propósito de continuar con la Campaña Antigripal 2023 en la provincia, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se prevé avanzar con los siguientes grupos establecidos como población objetivo. En este sentido, los establecimientos sanitarios comenzarán este viernes con la inoculación de adultos mayores de 65 años no institucionalizados, para lo cual se utilizará la vacuna antigripal ATG Fluxvir.



Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente de la Dirección General de Epidemiología se informó que los efectores que dispongan de dosis podrán dar inicio con esta etapa de vacunación. Asimismo, ante la llegada de una nueva remesa de vacunas (Fluxvir y Viraflu Pediátrica), el lunes se proseguirá con la distribución a los distintos departamentos del territorio entrerriano.



Es preciso mencionar que este grupo no requerirá orden médica, y que las personas mutualizadas (PAMI y otras) deben recibir la vacuna provista por la obra social. Al mismo tiempo, la aplicación de la antigripal también es una oportunidad para iniciar o completar esquema neumo secuencial, ya que protege de infecciones graves causadas por la bacteria neumococo (como neumonía y meningitis) y de sus potenciales complicaciones.



La Campaña se lanzó el 17 de marzo en todo el territorio nacional y, en una primera instancia, la estrategia estuvo abocada a la vacunación de niños y niñas de 6 meses a 2 años inclusive, embarazadas, puérperas y personal de Salud y de seguridad. En una segunda etapa, a partir del 31 de marzo se avanzó con la vacunación a los mayores de 65 años institucionalizados (en hospitales geriátricos y monovalentes de salud mental, como también en residencias de larga estadía, donde también se inocula al personal que los asiste); y a las personas entre 2 y 64 años con condiciones de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes, entre otras.



De este modo, con los nuevos lineamientos se continúa con la inoculación a embarazadas (en cada embarazo y en cualquier trimestre de gestación); puérperas (hasta el egreso de la maternidad, con un máximo 10 días); y de los niños de 6 a 24 meses de edad (quienes deben recibir dos dosis con un mes entre cada aplicación, si no recibieron ambas dosis anteriormente). Lo mismo ocurre con las personas entre 2 y 64 años con condiciones de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes, entre otras.



Y en esta tercera etapa se incorpora la vacunación a los adultos mayores no institucionalizados.



Cabe señalar que la gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Generalmente, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños/as pequeños/as, personas gestantes y personas con factores de riesgo.



La vacuna antigripal es gratuita para la población objetivo, no requiere de orden médica y se puede aplicar junto con cualquier otra vacuna.