Pintaron un mural homenajeando a Puerto Sánchez

La obra de arte se ubica en calle “El Pescador” del barrio de Puerto Sánchez en la ciudad de Paraná y está compuesto tanto por cocodrilos como pescados. En ese sentido,dialogó con Facundo Sánchez, creador del mural.“La idea surgió la semana pasada cuando me encontraba pasando por el lugar y en el momento se me ocurrió de traer toda la pintura para pintar. Previamente hablé con Roberto (dueño de la vivienda desde hace 50 años) y con Eduardo (dueño del comedor ‘Cocodrilo’)”, expresó.Además, agregó que “lo iba a hacer de forma libre, pero terminamos haciendo un acuerdo para que vaya el mural en conjunto con el comedor. El objetivo es ponerle onda a la zona, transmitir alegría y representar un poco lo que es Puerto Sánchez con una impronta más nueva, ya que mi estilo de dibujo no es como los que se acostumbran a ver acá”.“Por suerte me va bien ya que tengo muchos seguidores, pero pinté para Vans, Nike, Puma y viajé por todo el país. Estoy catalogado entre los 20 mejores que pintan con aerosol en Argentina y tampoco me lo tomo tan a pecho a esta actividad. Lo hago tanto por trabajo como hobbie”, sostuvo Sánchez.Finalmente, se refirió a su trabajo: “Estoy trabajando con una pinturería y generando proyectos, donde vamos a dar un taller para los adolescentes que están en la duda de pintar o no”.