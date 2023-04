Excremento de palomas genera malestar y preocupación en vecinos del centro

Vecinos de la zona de calles Uruguay y Misiones, Pascual Palma y arterias aledañas se reunirán este jueves por la noche para tratar y buscar una solución a un tema que resulta “desagradable” y preocupante: la presencia de palomas y el excremento que dejan, siendo los automóviles y veredas fieles testigos.“Desde hace un tiempo venimos padeciendo este problema y no damos más. Los vecinos estamos cansados. Hay un olor espantoso, si dejás el auto un ratito estacionado se te arruina y ni siquiera se pueden abrir las ventanas porque cuando se seca con el pasar de los autos se hace un polvillo, lo inhalas y es malísimo para la salud, es tóxico”, dijo en declaraciones aAndrea Sanfilippo.En vías de buscar una salida, “nos hemos reunido con autoridades y sabemos que en este momento la prioridad es el dengue, pero queremos entre todos buscar una solución, alguna estrategia para espantar las palomas y que se vayan y podamos vivir un poco más cómodos”.El foco más grande está entre Uruguay y Echagüe.Además, destacó que, a la presencia de las palomas, “se sumaron las golondrinas. A eso de las 18.30 o pasás con un paraguas o no pasás”, señaló.Por su parte Cristina Doná, otra vecina damnificada por el excremento de las palomas, reafirmó que “lo estamos padeciendo desde hace mucho. Vivimos encerrados sin poder abrir ventanas ni nada. Tenemos plumas en el comedor, dormitorios y baños y el olor es imposible”.“Esto es un problema de todos los vecinos”, indicó. Por eso se reúnen este jueves y convocan a quienes estén padeciendo esta situación o tengan alguna solución para el control de las aves, y aclaran que no quieren eliminarlas, sino que se vayan del lugar.La reunión es en Pascual Palma 26, sede de la Mutual Policial, a las 20.15.