Cuatro automóviles protagonizaron choque en cadena en avenida Ramírez

Un accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de la tarde sobre avenida Ramírez y calle Vucetich de Paraná.El siniestro estuvo protagonizado por una Chevrolet Sprint, de color gris, un automóvil Fiat Siena, color negro; un Renault Clio, de color negro, y otro vehículo que al no sufrir mayores daños se fue del lugar.

El accidente ocurrió sobre avenida Ramírez, en sentido sur –norte, casi en la intersección con calle Vucetich. Según se pudo establecer, los vehículos estaban detenidos sobre avenida Ramírez a la espera que el semáforo de la verde cuando, la Chevrolet, que iba circulando, no llegó a frenar yLa conductora del Fiat Siena, detalló aque “la fila de autos era muy larga y el hombre, que conducía la Chevrolet, no llegó a frenar y chocó. Esta es una avenida muy transitada y al ser un horario pico había muchísimos autos, la mayoría circulaban despacio, pero el hombre venia rápido y chocó”“Gracias a Dios no pasó nada, solo daños materiales, uno de los autos no sufrió daños, pero los otros tres sí”, cerró.