Actividades en polideportivos municipales: la mejor opción para combatir el frío

Adultos mayores realizan actividades deportivas, bailes y ritmos en el Polideportivo Lomas del Sur. Este jueves fue la primera clase del 2023 y se desarrolló en horas de la mañana. La actividad está a cargo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad.“Es la primera clase y ya estamos saliendo en la televisión es una alegría”, dijo una participante, Caty, a Elonce.En tanto otra vecina, dijo que “un día hacemos gimnasia y otros días hacemos baile y ritmos. Estamos arrancando con todas las actividades del año y esta es una de las mejores porque es entretenida y nos queda cerca, es el grupo es lindo y nos entretenemos”.En tanto una mujer, detalló que participa en los grupos de Adultos Mayores desde el 2014 y es algo que me gusta mucho”.“Tengo asistencia perfecta, no falto nunca y me divierte muchísimo me enganché desde el primer momento, es muy bello”, valoró una mujer al resaltar que “me ayuda mucho con el ánimo, hace un tiempo sufrí la pérdida de mi papá y esto me ayudó muchísimo a hacer un duelo distinto”